В Челябинске пройдет экстрим-шоу и выступление Тимати

Русская медная компания выступит партнером празднования Дня города Челябинска, которое пройдет 7 сентября. Площадка перед Ареной "Трактор" на целый день превратится в центр экстремального спорта и зрелищных шоу.

Для челябинцев и гостей города выступят команда по стандрайдингу Legend stunt team, всемирно известная команда по велофристайлу FreeStyleShow и команда по мотофристайлу и снегоходному фристайлу FMX13 — призеры российских и международных соревнований. Выступление мото- и велоспорстменов в Екатеринбурге в середине августа стало одним из самых зрелищных событий Дня города.

Экстрим-шоу будет проходить с 14 до 17 часов, после чего на площадке рядом с Ареной "Трактор" начнется концерт с участием исполнителей лейбла Black Star: для гостей праздника выступят НаZима, ARS-N и Feduk, а главной звездой концерта станет Тимати. Мероприятие завершится DJ-сетом и фейерверком, который запланирован на 21 час 10 минут.

Челябинск является столицей ключевого региона присутствия Русской медной компании: на Южном Урале сконцентрирована большая часть горнодобывающих и металлургических активов РМК, поэтому компания уже который год вносит весомый вклад в организацию праздничных мероприятий в честь главных праздников — Дня Победы, Дня города и Нового Года.

Так, в 2019 году РМК организовала концерт "Победная весна" с впечатляющей сценографией и эмоциональными выступлениями звезд отечественной эстрады Елены Ваенги и Льва Лещенко. Лев Лещенко под залпы салюта исполнил главную песню праздника – "День Победы". В 2018 году в честь Дня города Челябинска РМК провела в южноуральской столице шоу "Голоса большого города" с Сергеем Исаевым в роли, а вечером на площади Революции состоялся грандиозный концерт с участием Мити Фомина, "Уральских пельменей" и группы "БИ-2".