Пермское УФАС нашло нарушения при закупке лекарств кардиологическим диспансером

Пермское УФАС выявило нарушение закона о закупках в действиях клинического кардиологического диспансера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Диспансер проводил электронный аукцион на поставку "Севофлурана" - средства для ингаляционной анастезии. Согласно техническому заданию, флакон с лекарственным препаратом должен быть оснащен специальной укупорочной системой Quik-Fil или адаптерами типа Quik-Fil для обеспечения совместимости с оборудованием диспансера. Заявки на участие в конкурсе подали две компании. Аукционная комиссия отклонила одну из них, поскольку у компании "Фармактивы капитал" не было регистрационного удостоверения на медицинское изделие - адаптер типа Quik-Fil.

Комиссия УФАС установила, что "Фармактивы капитал" предоставила регистрационное удостоверение на "Севофлуран", в котором было указано, что жидкость для ингаляций идет в комплекте с адаптером для заливки типа Quik-Fil. Начальник отдела контроля закупок Ольга Андрианова заявила, что правовых оснований для отклонения заявки не было в связи с наличием прямого указания в регистрационном удостоверении на систему Quik-Fil, что соответствует требованиям аукционной документации.

Должностных лиц, допустивших нарушение, привлекут к административной ответственности. Заявки участников аукциона будут пересмотрены.