Пермское УФАС нашло нарушения при закупке лекарств кардиологическим диспансером

26 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Приволжский ФО Пермский край
врач, доктор (2017) | Фото:rustoria.ru

Пермское УФАС нашло нарушения при закупке лекарств кардиологическим диспансером

Пермское УФАС выявило нарушение закона о закупках в действиях клинического кардиологического диспансера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Диспансер проводил электронный аукцион на поставку "Севофлурана" - средства для ингаляционной анастезии. Согласно техническому заданию, флакон с лекарственным препаратом должен быть оснащен специальной укупорочной системой Quik-Fil или адаптерами типа Quik-Fil для обеспечения совместимости с оборудованием диспансера. Заявки на участие в конкурсе подали две компании. Аукционная комиссия отклонила одну из них, поскольку у компании "Фармактивы капитал" не было регистрационного удостоверения на медицинское изделие - адаптер типа Quik-Fil.

Комиссия УФАС установила, что "Фармактивы капитал" предоставила регистрационное удостоверение на "Севофлуран", в котором было указано, что жидкость для ингаляций идет в комплекте с адаптером для заливки типа Quik-Fil. Начальник отдела контроля закупок Ольга Андрианова заявила, что правовых оснований для отклонения заявки не было в связи с наличием прямого указания в регистрационном удостоверении на систему Quik-Fil, что соответствует требованиям аукционной документации.

Должностных лиц, допустивших нарушение, привлекут к административной ответственности. Заявки участников аукциона будут пересмотрены.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пермское УФАС нашло нарушения при закупке лекарств кардиологическим диспансером

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пермское уфас, аукцион, ингалятор, нарушение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети