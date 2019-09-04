В Челябинске осудили двух мужчин, которые прятали под одеждой наркотики
В Челябинске осуждены двое местных жителей - одному дали 7 лет в колонии общего режима, другому - 8 лет в колонии особого режима.
Оба признаны виновными в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.
Мужчин поймали еще летом прошлого года. Часть "дури" злоумышленники спрятали под одеждой, а часть хранили в тайниках в разных районах Челябинска.
"Всего было изъято 80 граммов синтетических наркотических средств", - добавили в силовом ведомстве.