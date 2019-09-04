26 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
наркотики, синтетика (2019) | Фото:УФСБ России по Челябинской области

В Челябинске осудили двух мужчин, которые прятали под одеждой наркотики

В Челябинске осуждены двое местных жителей - одному дали 7 лет в колонии общего режима, другому - 8 лет в колонии особого режима.

Оба признаны виновными в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Мужчин поймали еще летом прошлого года. Часть "дури" злоумышленники спрятали под одеждой, а часть хранили в тайниках в разных районах Челябинска.

"Всего было изъято 80 граммов синтетических наркотических средств", - добавили в силовом ведомстве.

наркотики, синтетика(2019)|Фото:УФСБ России по Челябинской области

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В Челябинске осудили двух мужчин, которые прятали под одеждой наркотики

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Теги: Челябинск, наркотики, ФСБ, суд, срок, приговор



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