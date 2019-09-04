Посольство РФ обескуражено словами Болгарии о роли СССР во Второй Мировой войне

Посольство России в Болгарии прокомментировало заявление болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы.

МИД Болгарии, в частности, призвал российское посольство "не занимать позицию в поддержку сомнительного тезиса" о том, что СССР освободил Европу от нацизма.

В заявлении российского посольства в Facebook отмечается, что данная выставка не имеет ничего общего с болгарским внутриполитическим дискурсом и отдельными политическими силами.

"Мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что многие из документов были ранее неизвестны или недавно рассекречены и "говорят о решающей роли Красной Армии в избавлении человечества от фашистской чумы".

Ранее Польша отказалась приглашать Россию на на годовщину начала Второй мировой войны.

Варшава объясняет это нарушением международного права, якобы допущенном СССР в 1939 году. Власти страны заявили, что намерены провести эти мероприятия в кругу стран, с которыми Польша в настоящее время "работает на благо мира, основанного на соблюдении международного права и уважения суверенитета государств".

В МИД России ответили, что Варшава игнорирует историческую логику, организовывая мероприятия по случаю годовщины начала войны без участия России.