В Татарстане задержали женщину, которая оставила возле магазина своего новорожденного ребенка

В Татарстане задержана продавщица одного из магазинчиков в селе Черемшан, ее подозревают в покушении на убийство собственного ребенка.

Днем 3 сентября возле магазина на улице Титова в полиэтиленовом пакете был найден новорожденный ребенок, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по республике Татарстан.

Малыша нашел директор магазина, сейчас новорожденного отправили в Перинатальный центр в Альметьевск.

На женщину 1983 года рождения возбуждено уголовное дело.