На Южном Урале будут судить чиновника после падения ворот на ребенка

Начальника управления – руководителя МКУ "Управление городского хозяйства Снежинского городского округа" будут судить по обвинению в халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый не принял мер по прекращению эксплуатации и устранению с дворовой территории неустойчивых хоккейных ворот.

В июле 7-летний ребенок в ходе игры в футбол повис на перекладине ворот. Они опрокинулись на мальчика. В результате ребенок получил травмы живота с повреждением внутрибрюшных органов.