26 Сентября 2020
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Общество В России
компьютер мошенничество деньги воровство интернет (2010) | Фото: kolyan.net

Россиян предупредили о росте числа хищений через соцсети

Центробанк зафиксировал рост числа хищений средств россиян через соцсети. Злоумышленники получают доступ к странице пользователя и начинают публиковать посты от его имени с просьбами о финансовой помощи.

Об этом сообщил "Известиям" заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

В некоторых случаях кибермошенники имитируют голос владельца аккаунта, якобы просящего о помощи. Однако широкого распространения этот способ пока не получил из-за высокой стоимости.

Ранее российские банки предупредили граждан страны о новых видах мошенничества. Злоумышленники при попытке похитить деньги с пластиковых карт начали пользоваться именами известных финансовых аналитиков, которые упоминаются в СМИ.

Схема заключается в следующем: мошенники звонят интересующимся инвестициями гражданам и представляются от имени одного из известных экспертов. После этого рекомендуется сделать перевод на брокерский счет псевдоинвестиционной компании. После удачной инвестиции мошенник исчезает.

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Россиян предупредили о росте числа хищений через соцсети

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Теги: хищения, соцсети, центробанк



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