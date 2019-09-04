Россиян предупредили о росте числа хищений через соцсети

Центробанк зафиксировал рост числа хищений средств россиян через соцсети. Злоумышленники получают доступ к странице пользователя и начинают публиковать посты от его имени с просьбами о финансовой помощи.

Об этом сообщил "Известиям" заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

В некоторых случаях кибермошенники имитируют голос владельца аккаунта, якобы просящего о помощи. Однако широкого распространения этот способ пока не получил из-за высокой стоимости.

Ранее российские банки предупредили граждан страны о новых видах мошенничества. Злоумышленники при попытке похитить деньги с пластиковых карт начали пользоваться именами известных финансовых аналитиков, которые упоминаются в СМИ.

Схема заключается в следующем: мошенники звонят интересующимся инвестициями гражданам и представляются от имени одного из известных экспертов. После этого рекомендуется сделать перевод на брокерский счет псевдоинвестиционной компании. После удачной инвестиции мошенник исчезает.