26 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

Житель Екатеринбурга подрался в поезде с девушкой

Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Екатеринбурга. Он подрался в поезде с девушкой.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД по УрФО, в дежурную часть линейного отдела МВД на станции Екатеринбург-Пассажирский поступил сигнал, что к электричке "Нижний Тагил – Екатеринбург" срочно требуется наряд полиции, так как в поезде произошла драка. Вскоре был задержан виновник инцидента, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что в пути следования злоумышленник беспричинно ударил кулаком в лицо девушку, когда та выходила из тамбура. Также на всем пути хулиган вел себя неадекватно, выражался отборной нецензурной бранью, мешал отдыху пассажиров, а на замечания никак не реагировал.

Сотрудники транспортной полиции доставили дебошира в дежурную часть. Оказалось, что он уже неоднократно привлекался, в том числе и за хулиганство.

Сейчас в отношении агрессора расследуется уголовное дело.

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Житель Екатеринбурга подрался в поезде с девушкой

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Теги: драка, девушка, поезд, полиция



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