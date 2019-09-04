Житель Екатеринбурга подрался в поезде с девушкой

Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Екатеринбурга. Он подрался в поезде с девушкой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД по УрФО, в дежурную часть линейного отдела МВД на станции Екатеринбург-Пассажирский поступил сигнал, что к электричке "Нижний Тагил – Екатеринбург" срочно требуется наряд полиции, так как в поезде произошла драка. Вскоре был задержан виновник инцидента, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что в пути следования злоумышленник беспричинно ударил кулаком в лицо девушку, когда та выходила из тамбура. Также на всем пути хулиган вел себя неадекватно, выражался отборной нецензурной бранью, мешал отдыху пассажиров, а на замечания никак не реагировал.

Сотрудники транспортной полиции доставили дебошира в дежурную часть. Оказалось, что он уже неоднократно привлекался, в том числе и за хулиганство.

Сейчас в отношении агрессора расследуется уголовное дело.