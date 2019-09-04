26 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: REUTERS

На Украине резко критикуют инициативы Зеленского о расширении своей власти и лишении депутатской неприкосновенности

После инициатив украинского президента Владимира Зеленского о расширении своих полномочий в стране поднялась мощная волна критики в его адрес.
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Как сообщало Накануне.RU, Верховная рада может наделить президента Украины новыми полномочиями, в частности подчинить себе нацгвардию, правом создавать органы, осуществляющие регулирование, мониторинг и контроль над деятельностью субъектов хозяйствования, назначать и увольнять членов этих органов, а также Национального антикоррупционного бюро и Госбюро расследований.

Бывший представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный заявил, что нужно одуматься и понять, что "не может человек, который получил 73% поддержки населения, брать на себя полномочия ни правительства, ни парламента".

"Задумайтесь, что мы услышали за последние дни? "Парламент распускать не страшно – я его распущу". Господин президент, вы полномочия на это имеете? Правительству: "Если вы это не сделаете, я вас уволю". Господин президент, вы на это полномочия имеете? Сколько можно слушать эту юридическую безграмотность!" – возмутился Бессмертный на канале "Эспресо".

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук считает расширение полномочий президента опасным.

Депутат Рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе назвала инициативы Зеленского путем к "беззаконию и диктатуре" и превращению Рады в Госдуму. Так она отреагировала на законопроект о лишении депутатов мандата за прогулы и голосование не за себя.

Правозащитник Владимир Черемис отметил на "4 канале", что принятый 3 сентября "рейтинговый" законопроект о лишении депутатской неприкосновенности не был даже обнародован.

"К чему нас пытаются окончательно подвести - к тому, что парламент превратится в общее кнопкодавство. Будут голосовать за все, что предложит президент", – сказал он.

Экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров считает, что снятие депутатской неприкосновенности направлено Зеленским прежде всего против собственной фракции, чтобы держать ее под контролем.

Эксперт Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко полагает, что Зеленский специально продвигает инициативы, которые понравятся народу, для сохранения своей популярности.

Обращает на себя внимание любопытное "совпадение": полномочия Зеленского предложено расширить одновременно со снятием депутатской неприкосновенности.

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На Украине резко критикуют инициативы Зеленского о расширении своей власти и лишении депутатской неприкосновенности

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, неприкосновенность



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