Бывший прокурор Прикамья освобожден от наказания по амнистии 2015 года

Ленинский райсуд Перми огласил решение по делу бывшего прокурора края Александра Кондалова, которому вменяли превышение полномочий, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее с Кондалова в рамках дела взыскивали 500 млн руб., которые "он не мог заработать законными способами". Деньги изъяли у краевого экс-прокурора (он возглавлял надзорное ведомство в 2000-09 гг.) во время обысков, прошедших в рамках уголовного дела. Огромная сумма сложилась, в частности, из 100 млн руб., которые Кондалов якобы "сэкономил", подписав свидетельство о регистрации особо опасных производственных объектов одной из крупных нефтедобывающих компаний, в которых содержались заведомо ложные сведения по снижению класса опасности ОПО. На тот момент Кондалов работал главой Западно-Уральского управления Ростехнадзор. Кроме того, 50 млн руб. изъяты во время обыска, 70 млн – из банковской ячейки, а ещё 400 млн якобы лежат на его счетах.

В суде Накануне.RU сообщили, что Кондалов оштрафован на 80 тыс. руб. и освобожден от наказания по амнистии, которая была объявлена в апреле 2015 года в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.