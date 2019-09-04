26 Сентября 2020
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Аскольд Запашный (2019) | Фото:instagram.com/askoldzap

Аскольду Запашному сделали операцию на позвоночнике в Германии

Известный дрессировщик, руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный (41) перенес операцию на позвоночнике в Германии. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram, опубликовал селфи с больничной койки.

"Лишний раз убеждаюсь в актуальности слов: "Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свои планы". Строишь-строишь их, а через 2 дня оказываешься в больничной койке в Германии после срочной и уже 5-ой в твоей жизни операции на позвоночник", - пишет Аскольд, не уточняя, что именно послужило причиной столь экстренного оперативного вмешательства.  

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"Спасибо всем, кто прислал мне слова поддержки и беспокоился о здоровье. Ценю Вас, друзья и родные и очень люблю. Я в порядке, спасибо гениальным врачам, которые уже не в первый раз превращают меня из инвалида в работоспособного человека. Постараюсь быстро реабилитироваться и снова вернуться в строй. No pasaran!" – добавил Запашный.

В комментариях ему желают скорейшего выздоровления звезды. Например, Евгений Петросян: "Я только что узнал о Вашей операции, дорогой Аскольд! Я чрезвычайно рад тому, что Вы сделали эту операцию в правильном месте. Желаю Вам здоровья и чтобы эта операция была завершением данной проблемы!". Певица Анита Цой, которой в прошлом году удалили из спины личинку жука, находившуюся там много лет, не осталась равнодушной: "Дружище! Мы с тобой! Поправляйся, дорогой!".

 

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Аскольду Запашному сделали операцию на позвоночнике в Германии

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Теги: аскольд запашный, операция на позвоночнике, дрессировщик



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