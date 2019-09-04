Россияне стали реже подавать милостыню и больше заниматься волонтерством - ВЦИОМ

За последние десять лет в России изменился формат участия граждан в благотворительности. Россияне стали реже подавать милостыню (24% против 32% в 2009 году), но при этом стали больше заниматься волонтерством. За последние пять лет 69% сограждан хотя бы раз принимали участие в благотворительности, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), ссылаясь на свой опрос.

Чаще всего россияне жертвовали вещи, игрушки (30%) в детские дома или дома престарелых, вносили средства на счет людям, нуждающимся в лечении (26%), подавали милостыню (24%), переводили деньги на счет благотворительных организаций и фондов (20%).

Каждый пятый из тех, кто занимается благотворительностью, делает это на постоянной основе — 19% — этот показатель почти не изменился за последние 10 лет (20% в 2009). Большинство респондентов принимали участие в благотворительной деятельности несколько раз за указанный период — 59%. При этом регулярно благотворительностью занимаются преимущественно россияне в возрасте 35-44 года (24%), а эпизодически — молодые люди в возрасте 25-34 лет (65%) и 45-59-летние (63%). 17% респондентов участвовали в благотворительности за последние пять лет лишь однажды.

Две трети респондентов заявляют о своей готовности принимать участие в благотворительной деятельности — 68%. Лидируют в готовности помогать другим граждане в возрасте от 18 до 24 лет (84%) и от 35 до 44 лет (81%). Наименьшую готовность заниматься благотворительностью в будущем демонстрируют россияне в возрасте от 60 лет и старше (46%).

Среди тех, кто готов принимать участие, самые популярные виды возможной благотворительности — пожертвование вещей, игрушек в детские дома или дома людей с ограниченными возможностями (61%), а также финансовая помощь людям, нуждающимся в лечении или операционном вмешательстве (43%). Вносить средства на счет благотворительных организаций и фондов возможно будут 27% опрошенных. Также 25% респондентов допускают, что могут работать волонтерами в кризисных центрах, домах престарелых или социальных службах — чаще всего это молодые респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (35%). Столько же респондентов планируют подавать милостыню (25%), а принимать участие в организации или посещать благотворительные концерты, выставки, лотереи и аукционы готовы 23% респондентов.