В Москве задержали похитителя телефонов Бондарчука и Миронова

Мужчина, похитивший из гримерки телефоны актеров Федора Бондарчука и Евгения Миронова, задержан.

Кража была совершена из гримерной комнаты кинопроизводственного комплекса на Подъемной улице Москвы. Предположительно, неприятность произошла во время работы над передачей "Кино в деталях".

Сообщалось, что Бондарчук заметил пропажу своего iPhone X, на студию приехала полиция, начался опрос очевидцев. В это время обнаружилось, что из гримерки пропал и телефон Евгения Миронова. Он уже уехал со съемок и не стал писать заявление.

Подозрение сразу пало на неизвестного парня, который сам зашел на площадку, пробыл там около часа и спокойно вышел. Все его приняли за обычного работника.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк, ранее судимый житель Москвы задержан на Ставропольской улице. Подозреваемый взят под стражу.

Похищенные гаджеты также найдены. Материальный ущерб превысил 130 тысяч рублей.