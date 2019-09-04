В Челябинской области ограничено движения на трассе М-5

В Челябинской области на трассе М-5 "Урал" введено временное ограничение движения транспортных средств на участке км 1780+000 – км 1790+000, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор "Южный Урал".

Ограничение движения вводится с 4 по 30 сентября в связи с проведением работ по ликвидации деформаций и повреждений дорожного покрытия.

"Временное ограничение организовано в виде реверсивного движения, в соответствии с согласованными в ФКУ Упрдор "Южный Урал" схемами организации движения транспортных средств на период выполнения ремонтных дорог", - говорится в сообщении.