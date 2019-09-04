26 Сентября 2020
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Общество За рубежом
иранская свадьба с несовершеннолетней (2019) | Фото:news.am

В Иране расторгли брак 21-летнего мужчины и 11-летней девочки

В иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед суд расторг брак, заключенный между 21-летним мужчиной и 11-летней (по другим данным, 9-летней) девочкой. Это произошло после огласки в соцсетях и СМИ: даже иранские журналисты осудили такой мезальянс.

Есть также вероятность, пишут иранские СМИ, что будут наказаны власти города, где была допущена регистрация такого брака. Согласно иранскому гражданскому законодательству, в брак могут вступать девочки с 15 лет, мальчики – с 16 лет. Но в сельской местности и отдаленных районах эта норма то и дело нарушается. Только в июне этого года было заключено пять браков с девочками младше 15 лет, и только три из них были расторгнуты.

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В Иране расторгли брак 21-летнего мужчины и 11-летней девочки

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Теги: иран, расторжение брака, несовершеннолетняя невеста, ребенок



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