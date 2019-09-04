Пенсионерка из Кочево добилась компенсации за поездку до Турции

Пенсионерка из Кочево отдохнула в Турции и через суд добилась компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кочевского районного суда.

Поездку в Анталию женщина совершила осенью прошлого года. В марте 2019 г. она обратилась в отдел пенсионного фонда РФ в Кочевском районе с заявлением о компенсации понесенных расходов по оплате стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Однако в компенсации ей было отказано, поскольку место отдыха находится за пределами РФ. Отказ жительница Кочево сочла незаконным, поскольку он ставит ее в неравное положение с теми, кто отдыхает на территории РФ и ограничивает ее право. Женщина обратилась в суд с требованием признать это решение незаконным. В своем иске она указала, что является неработающим пенсионером, проживает в местности, приравненной к районам Крайнего Севера и имеет право на бесплатный проезд к месту отдыха на территории РФ и обратно один раз в два года.

Суд частично удовлетворил исковые требования. Было отмечено, что в правилах компенсации расходов пенсионерам на оплату проезда к месту отдыха нет прямого указания о порядке выплаты компенсации гражданам, отдыхающим не в России, а потому выплата компенсации должна производиться вне зависимости от места нахождения пенсионера на отдыхе, в пределах денежных сумм, затраченных на проезд по территории РФ.

Компенсация в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно производится в размере, не превышающем стоимость проезда воздушным транспортом - в салоне экономкласса, автомобильным транспортом - в автобусе общего типа, а при отсутствии - в автобусах с мягкими откидными сиденьями.

Оплата стоимости проезда пенсионера к месту отдыха и обратно производится по наименьшей стоимости проезда по ортодромии. Согласно данным по ортодромии, представленных по запросу суда АО "Международный аэропорт "Пермь", общее ортодромическое расстояние по маршруту Пермь - Анталия - Пермь составляет 5958,6 км, ортодромическое расстояние по территории РФ составляет 4312,6 км, отношение ортодромии по РФ к общей ортодромии составляет 72,37%.

С учетом данных ортодромии суд взыскал с ответчика компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно.