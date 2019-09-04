Итоги жеребьевки 1/16 финала Кубка России по футболу: "Урал" сыграет с "Черноморцем"

Сегодня состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу сезона 2019/20. Как передает корреспондент Накануне.RU, все клубы Премьер-лиги узнали своих соперников.

Так, действующий чемпион страны - питерский "Зенит" - встретится с красноярским "Енисеем". Московский ЦСКА сыграет с "Аланией" из Владикавказа, а еще один столичный клуб и действующий обладатель Кубка "Локомотив" отправится в Калининград к местной "Балтике".

Остальные пары выглядят так:

Нижний Новгород - Краснодар

Торпедо - Крылья Советов

Шинник - Сочи

Чайка - Уфа

Томь - Тамбов

КАМАЗ - Спартак

СКА-Хабаровск - Ахмат

Факел - Арсенал

Чертаново - Оренбург

Мордовия - Ростов

Луч - Динамо

Черноморец - Урал

Химки - Рубин.

Матчи 1/16 финала Кубка пройдут 25 и 26 сентября. Согласно регламенту турнира, представители Российской Премьер-лиги проведут их на выезде.