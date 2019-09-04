Итоги жеребьевки 1/16 финала Кубка России по футболу: "Урал" сыграет с "Черноморцем"
Сегодня состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу сезона 2019/20. Как передает корреспондент Накануне.RU, все клубы Премьер-лиги узнали своих соперников.
Так, действующий чемпион страны - питерский "Зенит" - встретится с красноярским "Енисеем". Московский ЦСКА сыграет с "Аланией" из Владикавказа, а еще один столичный клуб и действующий обладатель Кубка "Локомотив" отправится в Калининград к местной "Балтике".
Остальные пары выглядят так:
Нижний Новгород - Краснодар
Торпедо - Крылья Советов
Шинник - Сочи
Чайка - Уфа
Томь - Тамбов
КАМАЗ - Спартак
СКА-Хабаровск - Ахмат
Факел - Арсенал
Чертаново - Оренбург
Мордовия - Ростов
Луч - Динамо
Черноморец - Урал
Химки - Рубин.
Матчи 1/16 финала Кубка пройдут 25 и 26 сентября. Согласно регламенту турнира, представители Российской Премьер-лиги проведут их на выезде.