Орешкин: Переход на четырехдневку возможен при росте доходов населения

Министр экономического развития России Максим Орешкин в кулуарах ВЭФ оценил перспективы перехода на четырехдневную рабочую неделю.

По его словам, это станет возможно при росте доходов населения и достижении высокого уровня производительности труда, передает ТАСС.

При этом министр отказался обозначить возможные сроки, призвав решать задачи поэтапно.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в июне на 108-й Международной конференции труда в Женеве, анонсировал рабочую четырехдневку для россиян.

Ранее россияне рассказали, согласны ли они с инициативой о введении четырехдневной рабочей недели. Практически каждый второй опрошенный (49%) поддерживает предложение премьера Дмитрия Медведева. 31% против сокращения рабочей недели. Каждый пятый (20%) затруднился с ответом.

Минтруд до 30 сентября должен представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Министерство труда документ с предложениями, его осенью должна рассмотреть трехсторонняя комиссия. В ФНПР настаивают, что такая мера может быть реализована при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы.