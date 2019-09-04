Следствие: водитель сгоревшего манипулятора у Макаровского моста в Екатеринбурге погиб от удара током

Установлена точная причина гибели водителя манипулятора, сгоревшего у Макаровского моста в Екатеринбурге. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, все случилось 25 июля на строительной площадке по улице Челюскинцев: при перевозке бортового камня с помощью манипулятора на территории стройплощадки произошло возгорание в результате столкновения стрелы манипулятора с линией электропередач. Водитель сгоревшего крана погиб.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, установлено, что потерпевшему была причинена травма в виде воздействия электрическим током, от которой он скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Виновнику ЧП, если он будет установлен, может грозить до пяти лет лишения свободы.

Сейчас по делу допрашиваются свидетели, назначен и проводится комплекс экспертиз. Истребована интересующая следствие документация о проводившихся работах и выполнении инструктажа по технике безопасности.