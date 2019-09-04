26 Сентября 2020
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ЛГБТ, флаг ЛГБТ (2017) | Фото: rddfm.ru

В одном из дворов Тюмени дети избили двух целовавшихся мужчин

В Тюмени дети избили двух нетрезвых мужчин, которые целовались, сидя на лавочке на детской площадке, передает корреспондент Накануне.RU.
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Неизвестно, когда снят ролик, на котором запечатлено нападение, однако по соцсетям он разлетелся 3 сентября. На кадрах – двое мужчин: один сидит на лавке, а другой положил голову на колени спутника. Герои видео целуются.

Это увидели гулявшие во дворе дети. Сначала они начали морально унижать героев ролика, а после - яростно избивать одного из них. Комментаторы видео разделились на два лагеря: одни поддержали поступок маленьких тюменцев, другие высказались в духе "родители растят зверей".

Неизвестно, обращался ли кто-либо из участников потасовки в полицию. Получить комментарий пресс-службы городских силовиков не удалось.

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В одном из дворов Тюмени дети избили двух целовавшихся мужчин

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Теги: мужчины, поцелуи, дети, избиение



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