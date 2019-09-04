26 Сентября 2020
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Политика В России Москва
(2019) | Фото: Накануне.RU

Мантуров уйдет из Минпромторга и возглавит Ростех?

Главу Министерства промышленности и торговли России Дениса Мантурова "сватают" на место Сергея Чемезова – в кресло руководителя госкорпорации Ростех. Официально информация не подтверждена, слух сообщает источник telegram-канала "Подъем", знакомый с ситуацией.
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Слух не новый: прогноз о переходе Мантурова появлялся в СМИ еще весной прошлого года.

Чемезов возглавляет Ростех уже 12 лет, Мантуров на своем посту с 2012 года.

UPD: Мантуров информацию не подтвердил, в Ростехе заявили: "Во избежание недоразумений предлагаем общаться с проверенными источниками, а именно официальными представителями Ростеха и Минпрома. И не верить слухам".

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Мантуров уйдет из Минпромторга и возглавит Ростех?

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Теги: денис мантуров, сергей чемезов, минпромторг, ростех



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