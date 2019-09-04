Прокуратура обжаловала решение о прекращении уголовного дела бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова

В Челябинске прокуратура обжаловала в областной суд постановление о прекращении уголовного дела в отношении бывшего сити-менеджера города Сергея Давыдова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, 26 августа Советский районный суд прекратил уголовное дело Давыдова с назначением ему судебного штрафа в размере 40 тыс. руб.

Прокуратура области не согласилась с решением суда, и считает, что в его действиях имеют место признаки более тяжкого преступления.

"В апелляционном представлении приведены доводы, свидетельствующие о незаконности принятого судом решения в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в обжалуемом постановлении фактическим обстоятельствам уголовного дела, неправильным применением уголовного закона и существенным нарушением уголовно- процессуального закона", - говорится в сообщении.

В связи с этим прокурор просит отменить решение суда и вернуть материалы уголовного дела прокурору.

Напомним, в марте 2019 года уголовное дело в отношении экс-чиновника было прекращено. Сергей Давыдов из команды экс-губернатора Михаила Юревича обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, ему был назначен судебный штраф в 40 тыс. руб. Позже прокуратура обжаловала это решение. 1 августа в Челябинске суд удовлетворил ходатайство следователя о возвращении уголовного дела бывшего сити-менеджера города Сергея Давыдова в следственный отдел ФСБ.