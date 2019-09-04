Абэ на встрече с Путиным хочет вывести переговоры по мирному договору на "новый уровень"

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о желании во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным вывести на новый уровень переговоры по мирному договору.

"Я хочу провести откровенный диалог с президентом [Владимиром] Путиным", - сказал он журналистам перед вылетом во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Слова Абэ передает ТАСС.

Переговоры Синдзо Абэ и Владимира Путина состоятся в четверг, 5 сентября.

По данным СМИ, японский премьер рассматривает возможность заключения мирного договора с нашей страной в том случае, если ему удастся получить гарантии передачи островов Шикотан и Хабомаи. При этом Абэ в эфире японского телевидения заявлял, что хочет заключить мирный договор с РФ во время своего премьерского срока, то есть до 2021 года.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указывал на сложности в обсуждении мирного договора с Японией. Дипломат заявлял, что условия для взаимоприемлемого решения проблемы мирного договора с Японией пока отсутствуют.