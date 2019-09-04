26 Сентября 2020
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Общество Пермский край
(2003) | Фото: Накануне.ru

В Перми началась масштабная реконструкция парков

В Перми началась масштабная реконструкция парков. В частности, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне восстановят площадь у мемориала Уральскому добровольческому танковому корпусу, передает корреспондент Накануне.RU.

"Серьезно взялись за наведение порядка в городских парках и скверах. Начали капремонт бульвара Советской Армии на улице Сибирской. Ремонт разбит на несколько этапов. Стартовали с площади у танка", - написал глава Перми Дмитрий Самойлов в своем Instagram.

Восстановят оба фонтана, отремонтируют пешеходные дорожки, заменят светильники, установят новые скамейки и урны.

"Особое внимание будет уделено подсветке вокруг зоны мемориала Уральскому добровольческому танковому корпусу. Площадь у танка планируем отремонтировать к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, участок от Революции до Швецова – к сентябрю следующего года. Размещаю проектные решения будущего облика бульвара. Интересно ваше мнение", - отметил глава.

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Серьезно взялись за наведение порядка в городских парках и скверах. Начали капремонт бульвара Советской Армии на улице Сибирской. Это место пользуется особой популярностью у людей. Здесь всегда много детей с родителями, поэтому хочется сделать бульвар современным комфортным местом отдыха, при этом сохранив назначение центральной площади как места проведения торжественных мероприятий. Ремонт разбит на несколько этапов, стартовали с площади у танка. Будут восстановлены оба фонтана, отремонтированы пешеходные дорожки, заменены светильники, установлены новые скамейки и урны. Особое внимание будет уделено подсветке вокруг зоны Мемориала Уральскому добровольческому танковому корпусу. Площадь у танка планируем отремонтировать к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, участок от ул. Революции до ул. Швецова – к сентябрю следующего года. Размещаю проектные решения будущего облика бульвара. Интересно ваше мнение. #времястроить #администрацияперми

Публикация от Дмитрий Самойлов (@samoilovperm)

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В Перми началась масштабная реконструкция парков

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Теги: Дмитрий Самойлов, парки, скверы, Уральский добровольческий танковый корпус



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