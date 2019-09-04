В Перми началась масштабная реконструкция парков

В Перми началась масштабная реконструкция парков. В частности, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне восстановят площадь у мемориала Уральскому добровольческому танковому корпусу, передает корреспондент Накануне.RU.

"Серьезно взялись за наведение порядка в городских парках и скверах. Начали капремонт бульвара Советской Армии на улице Сибирской. Ремонт разбит на несколько этапов. Стартовали с площади у танка", - написал глава Перми Дмитрий Самойлов в своем Instagram.

Восстановят оба фонтана, отремонтируют пешеходные дорожки, заменят светильники, установят новые скамейки и урны.

"Особое внимание будет уделено подсветке вокруг зоны мемориала Уральскому добровольческому танковому корпусу. Площадь у танка планируем отремонтировать к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, участок от Революции до Швецова – к сентябрю следующего года. Размещаю проектные решения будущего облика бульвара. Интересно ваше мнение", - отметил глава.