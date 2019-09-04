Свердловская авиакомпания оштрафована за невыплату зарплаты
Свердловская транспортная прокуратура провела проверку в авиакомпании "Уктус". Были выявлены нарушения трудового законодательства.
Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, они выражались в систематическом нарушении сроков выплаты заработной платы работникам предприятия. По результатам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении.
По итогам его рассмотрения АО "Авиакомпания "Уктус" привлечено к административной ответственности. Организации назначен штраф в размере 35 тысяч рублей.