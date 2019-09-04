Проект решения о досрочной отмене ЕНВД внесен в пермскую гордуму

Проект решения о досрочной отмене единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) внесен на рассмотрение в пермскую гордуму, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Внесению проекта в гордуму предшествовали встречи властей с бизнесменами. По итогам этих встреч администрация Перми направила в краевой Минэкономразвития предложения о необходимости расширения перечня деятельности, по которым возможно применение патентной системы налогообложения, а также снижения налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения. В частности, предложено внести в такие виды деятельности строительство, проведение ремонтных работ.

Внесенный в гордуму законопроект предполагает предоставление пониженной ставки упрощенной системы предприятиям общепита без ограничения по численности наемных работников – 10% по статье "доходы-расходы" и 4% – по "доходам"). Также предлагается понизить ставку по УСН для резидентов технопарков и индустриальных парков до 7% по "доходам-расходам" и до 2% по "доходам".

Законопроектом также предлагается устранить избыточную и экономически нецелесообразную дифференциацию ПСН по отдельным видам деятельности.

Напомним, в Прикамье в целях компенсации выпадающих доходов местных бюджетов региональными органами власти предусмотрена дотация в 2020 и 2021 годах из краевого бюджета муниципальным образованиям края, которая призвана обеспечить "безболезненный" для местных бюджетов переход от одной системы налогообложения к другой. Это позволит городу за два года дополнительно получить из краевого бюджета около 900 млн рублей. Добавим также, что власти Перми прорабатывают вопрос компенсационных мер в связи с отменой ЕНВД.

Как сообщало Накануне.RU, на федеральном уровне ЕНВД будет отменен в 2020 г. Семь муниципалитетов в Прикамье проголосовали против этого решения. Накануне решение вынесли депутаты Сивинского района. Сообщалось, что краевой бюджет будет компенсировать отмену ЕНВД, на эти дели заложено 3 млрд руб.

Отметим, что ранее губернатор Максим Решетников заявил, что реальная налоговая нагрузка по ЕНВД составляет менее 1% выручки, режим используется в основном для налоговой оптимизации и остается последней массовой брешью в системе налогообложения.