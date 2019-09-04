В Магнитогорске подростка будут судить за убийство родной бабушки

В Магнитогорске 17-летнего подростка предстанет перед судом за убийство родной бабушки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в декабре 2018 года обвиняемый в ходе ссоры избил свою 66-летнюю бабушку. Многочисленные удары подросток наносил молотком и ножом в различные части тела.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Подросток вину признал. По решению суда он заключен под стражу. Известно, что он совершил преступление в период отбывания условного наказания за совершение грабежа.