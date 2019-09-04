26 Сентября 2020
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аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

ВЭБ инвестирует 3 миллиарда рублей в реконструкцию благовещенского аэропорта

ВЭБ инвестирует 3 млрд руб. в реконструкцию аэропорта Благовещенска. Соответствующее соглашение подписано 4 сентября в рамках Восточного экономического форума (Владивосток). Стоит отметить, что у федеральных властей уже были серьезные вопросы к темпам проведения реконструкции этого дальневосточного порта.

Соглашение подписали ВЭБ.РФ, Правительство Амурской области и Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ). В ВЭБ понимают, насколько непросто обстоят дела сейчас. "Проблема реконструкции остро стояла на протяжении последних лет. За последние годы объемы авиаперевозок через Благовещенск значительно выросли, а пассажиропоток увеличился в 10 раз. При этом международный терминал может принимать не более 80 пассажиров в час. Это сдерживает развитие международных перевозок в регионе. Реконструкция аэропорта позволит повысить качество обслуживания пассажиров и нарастить пропускную способность", - отметил Николай Цехомский, зампред правления ВЭБ.РФ.

Предполагается, что реконструкция позволит увеличить пропускную способность аэропорта в 2,5 раза, расширить объем международных авиаперевозок до 250 тыс. пассажиров, разделить потоки вылетающих и прилетевших, сократить время их обслуживания и подготовки к вылету. Проект по строительству объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта Благовещенска реализуется в рамках государственной программы РФ "Развитие транспортной системы".

Как ранее сообщало Накануне.RU, в конце весны о реконструкции благовещенского аэропорта жестко высказался полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Он, в частности, пообещал наказание руководству Минтранса и Росавиации за плохую организацию работы по проведению реконструкции. Так, конкурс на реконструкцию проводили четыре раза, но подрядчик так и не был найден.

"Решили наказать руководство Минтранса и Росавиации за плохо организованную работу. Четыре раза проходили конкурсные процедуры - четыре раза не состоялись. Неужели надо было четыре раза на грабли наступать, неужели недостаточно было одного?" – заметил Трутнев.

Он заметил, что "есть целый ряд вопросов", связанных с заниженной суммой, которую планировали выделить при проведении конкурсов на реконструкцию транспортного узла, а также с устаревшей проектной документацией и завышенными требованиями к подрядчику.

"Я за то, чтобы повышать требования к подрядчику, но когда никто не выходит на конкурс, люди же должны задуматься, что давал поручение президент Российской Федерации и ничего не двигается. Это просто плохая организация работы, а самое главное, на мой взгляд, просто отсутствие ответственности. Нам таких работников не надо", - сказал полпред.

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ВЭБ инвестирует 3 миллиарда рублей в реконструкцию благовещенского аэропорта

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Теги: благовещенск, аэропорт, реконструкция, вэб, инвестиции, юрий трутнев



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