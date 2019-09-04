Экс-владельцу "Антипинского НПЗ" предъявлено новое обвинение

Бывшему владельцу "Антипинского НПЗ" Дмитрию Мазурову предъявлено новое обвинение, сообщает "РБК" со ссылкой на адвоката Мазурова Тимура Хутова.

Ранее Мазурову уже предъявлено обвинение в мошенничестве. Новый эпизод связан, по словам Хутова, с крупной растратой: следствие оспаривает законность и экономическую целесообразность различных сделок, заключенных от имени завода его гендиректором Геннадием Лисовиченко. Кроме того, СК считает "не до конца исполненным" кредитный договор, заключенный между НПЗ и "Сбербанком".

Напомним, Лисовиченко находится в статусе подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по статье "Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации". Речь идет о хищении кредитных денег "Сбербанка". Позже Ленинский райсуд Тюмени отказал Лисовиченко в выплате "золотого парашюта" в 10 млн долларов. 22 августа он заочно арестован на два месяца, однако из-за побега из России бизнесмен объявлен в международный розыск.