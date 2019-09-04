Большинство российских городов с самым загрязненным воздухом находятся в Сибири

Минприроды опубликовало проект госдоклада "О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году", в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом и почвой.

Большая часть городов (57%) с грязным воздухом находится на территории Сибирского федерального округа.

Так, в список попали Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

Как замечает Regnum, и Улан-Удэ, и Селенгинск располагаются на реке Селенга, который является главным притоком озера Байкал.

В список территорий с самыми загрязненными почвами попали Санкт-Петербург, Приморский край, Новгородская, Мурманская область, Свердловская, Челябинская области и другие.

Напомним, в конце 2018 года в Совете Федерации обсудили проблему загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах. Поручение снизить в городах с очень высоким потенциалом загрязнения атмосферы дал президент РФ в майском указе. Во исполнение этого поручения разработан нацпроект "Экология".

Минприроды собирается улучшить экологическую обстановку путем реализации федерального проекта "Чистый воздух", включающего все комплексные планы.

"Пилотными" территориями проекта стали 12 городов - Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.