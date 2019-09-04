На Среднем Урале полиция и ФСБ накрыли крупнейший за последние годы подпольный коньячный завод

По факту ликвидации сотрудниками ФСБ и подразделения по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Свердловской области в селе Малобрусянское Белоярского района крупнейшего за последние годы подпольного коньячного мини-завода следственными органами полиции возбуждено уголовное дело.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, расследованием будет заниматься следственный отдел ОВД Заречного, а дело возбуждено по части 6 статьи 171.1 УК РФ - производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Оперативные мероприятия осуществлялись при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии. Производственные мощности по изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции располагались в подвальном помещении строящегося дома. В результате успешно проведенной спецоперации сыщики задержали восемь человек. Один из них 1989 года рождения ранее судим за кражу, незаконный оборот наркотиков, дважды привлекался к ответственности за применение насилия в отношении представителя власти.

Полицейские обнаружили четыре емкости объемом 1000 литров каждая. Одна была заполнена водой, вторая - спиртосодержащей жидкостью темного цвета, третья - чистым спиртом, а четвертая - суррогатной водкой. Все имели разливочные пистолеты и шланги.

"Из незаконного оборота представителями МВД изъяты в большом количестве готовые к реализации контрафактные партии водки и коньяка различных наименований, а также свыше 50 ящиков с пробками. Кроме того, теневой бизнес лишился 247 литров этилового спирта, 395,5 литров колера для коньяка и более 61 тысячи пустых бутылок объемом 0,5 литра. Ориентировочная сумма ущерба составляет более 2,5 млн рублей. У недобросовестных предпринимателей отсутствовала лицензия на право производства алкогольной продукции стоимостью 9,5 млн рублей. Что характерно, на вопрос оперуполномоченных УЭБ и ПК, а сами-то вы употребляете то, что производите в антисанитарных условиях, бутлегеры ответили в том духе, что от этого с позволения сказать пойла с красивыми этикетками живот пучит и голова наутро болит", - прокомментировал полковник Горелых.

По его словам, в настоящее время органы внутренних дел устанавливают, кто является организатором точки и в какие торговые заведения поставлялся уральский суррогат.