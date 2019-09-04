"Пункт назначения" по-прикамски. В Чусовом водителя легковушки после столкновения с лесовозом убило дерево

В Чусовом произошла смертельная авария – столкнулись грузовик и легковушка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МВД.

3 сентября самосвал "Фродлайнер" с полуприцепом, в котом лежала древесина, занесло в районе дома № 16 по Трактовой. Машина опрокинулась. Деревья упали на припаркованный автомобиль "Чери", 34-летний водитель которого получил травмы и умер от них в больнице.

Водитель большегруза ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Возбуждено уголовное дело.