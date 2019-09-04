В "Открытии" прокомментировали ситуацию с очередями родителей в Сургуте

В банке "Открытие" прокомментировали ситуацию с огромными очередями родителей сургутских школьников, которые пришли в отделение банка, по адресу ул. Дзержинского, 11 для заключения договора на питание в школе, передает корреспондент Накануне.RU.

"Действительно, по техническим причинам услуга безкомиссионной оплаты услуг питания была доступна только в одном офисе на ул. Дзержинского. На текущий момент жители города могут без комиссии оплатить услуги школьного питания во всех отделениях и банкоматах "Открытия" на территории Сургута", - пояснили в пресс-службе банка "Открытие".

Напомним, для создания лицевых счетов и первичной оплаты родителям необходимо было обратиться в отделение банка "Открытие", по адресу ул. Дзержинского, 11. В результате в отделении банка приема ждали сотни человек.

Добавим, что в первый класс в Сургуте в этом году пошли 6 тыс. детей.