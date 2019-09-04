26 Сентября 2020
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Наука и техника За рубежом
Тесла Tesla (2016) | Фото:

Владельцы Tesla не смогли открыть собственные машины из-за сбоя в приложении

Многие водители электрокаров Tesla не смогли попасть в свои автомобили – произошел сбой в мобильном приложении.

Множество сообщений с жалобами поступило утром 3 сентября в официальный твиттер-аккаунт Tesla.

Приложение Tesla позволяет водителям использовать смартфон в качестве ключей, в том числе открывать электрокар, пишет Regnum.

Но в работе утилиты от производителя электромобилей случился сбой, в результате которого они не смогли авторизоваться в программе и, как следствие, снять блокировку.

В прошлом году сообщалось, что компания Tesla работает над созданием полноприводного автомобиля Model 3.

Как сообщил основатель компании Илон Маск в своем Twitter, автомобиль будет иметь два двигателя. Model 3 принесет владельцу "потрясающие" ощущения. По словам бизнесмена, она сможет разгоняться до 96 км/ч за 3,5 сек., при этом максимальная скорость автомобиля составит около 250 км/ч. Заряда аккумулятора Model 3 хватит на 500 км.

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Владельцы Tesla не смогли открыть собственные машины из-за сбоя в приложении

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Теги: Tesla, сбой, приложение



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