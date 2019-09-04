Авиабилеты в России за полгода подорожали на 7% - Минтранс

Пока ФАС рассматривает на предмет "шантажа" и сговора прогнозы перевозчиков о росте цен на авиабилеты в пределах 10%, Минтранс РФ отчитался о росте этого показателя только в первом полугодии 2019 года на 7%.

При этом в ведомстве соглашаются с той же Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), что основной вклад в рост стоимости билетов вносят растущие цены на авиакеросин. Об этом заявила начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.

Ранее ФАС заявила, что не оставит без внимания прогнозы роста цен на авиабилеты. В понедельник газета "Известия" со ссылкой на заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Бориса Шокурова сообщила, что по итогам 2019 года билеты на самолеты подорожают на 9–10%.

"Деятельность организации будет изучена на предмет сговора. Вопросы финансовой поддержки отрасли не могут решаться с помощью шантажа пассажиров", — заявили РБК в пресс-службе ФАС.

В пресс-службе ведомства отметили, что цены на авиабилеты в России формируются в рыночных условиях, их динамика зависит от платежеспособности граждан, а основания для негативных прогнозов отсутствуют.