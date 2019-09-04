Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну в мире

Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис поделился мнением о самой опасной стране в мире.

По его словам, ей является Пакистан. По утверждению Мэттиса, он остановил свой выбор на ней из-за активного увеличения ядерной мощи и радикальных общественных настроений.

Экс-глава оборонного ведомства США также отметил, что пакистанские военные солидарны с ним в этом вопросе. Мэттис уточнил, что они внимательно следят за происходящим в собственной стране.

Как пишет ПолитЭксперт, в качестве одной из самых больших проблем на сегодняшний день бывший глава Пентагона назвал контроль вооружений.

Напомним, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп хочет использовать американское ядерное оружие для защиты от ураганов.