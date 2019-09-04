26 Сентября 2020
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Экономика В России
ЦБ РФ Банк России (2013) | Фото: banks43.ru

Банк России до конца года может дважды снизить ключевую ставку

Банк России на очередном заседании может принять решение о снижении ключевой ставки и затем продолжить политику смягчения денежно-кредитной политики. Аналитики не исключают, что до конца года ставка снизится до 6,75%, передает корреспондент Накануне.RU.

Аналитики сходятся во мнении, что на заседании в пятницу ЦБ снизит ставку на 25 базисных пунктов до 7% годовых. С одной стороны, в мире происходит глобальное смягчение денежно-кредитной политики, отмечает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. С другой, рубль вслед за другими валютами заметно подешевел, что создает некоторые риски дополнительного инфляционного давления.

"Из внутренних факторов стоит отметить, что динамика роста цен по-прежнему позволяет рассчитывать на инфляцию ниже 4% в декабре (это означает, что регулятор с высокой вероятностью вновь понизит свой прогноз по инфляции), и дальнейшее замедление в первой половине 2020 г. Также позитивным, с точки зрения инфляции, является устойчивое замедление темпов роста потребительского кредитования. Негативным фактором, который регулятор, наверняка, отметит в своем релизе, остается нерешенный вопрос с использованием средств Фонда национального благосостояния. Правительство пока не объявило новые параметры бюджетного правила, но в то же самое время обсуждает новые масштабные инвестиции во внутренние проекты, несколько выходящие за рамки национальных проектов", - отмечает Вайсберг.

По его мнению, потенциал снижения ключевой ставки сохраняется, по после смягчением на 75 базисных пункта за неполные три месяца регулятор, скорее всего, будет более осторожен, поэтому вероятность снижения ставки в октябре пока представляется невысокой.

В Saxo Bank ждут как минимум еще одного снижения ключевой ставки до конца года. Глава макроэкономического анализа Кристофер Дембик соглашается, что в сентябре ставка будет снижена на минимальные 0,25%.

"Необходимость кредитно-денежного стимулирования подтверждается рядом факторов: снижением инфляции, экономической активности домохозяйств и корпоративного сектора, увеличением внешних краткосрочных рисков. Еще одно снижение ставки, вероятно, произойдет ближе к концу года, но оно будет сильно зависеть от динамики внутренней инфляции и глобальных политических рисков, связанных с торговой войной и событиями на глобальных рынках", - рассказал аналитик.

"КИТ Финанс Брокер" в своих стратегиях закладывает одно снижение ставки ЦБ РФ в декабре до 6,75%, говорит начальник отдела доверительного управления Юрий Архангельский.

"Аргументов не снижать ставку у ЦБ нет, Основной аргумент в пользу снижения – инфляция. Комментарий по итогам заседания 6 сентября жду в мягком тоне, что при дальнейшем замедлении инфляции ставка будет снижена еще раз. Кроме того, жду пересмотров прогнозов по инфляции чуть ниже, чем ранее давал ЦБ", - отмечает он.

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Банк России до конца года может дважды снизить ключевую ставку

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Теги: ключевая ставка, Банк России, кредиты



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