На "пленарке" ВЭФ с Путиным модератора из США заменили на Брилева

Организаторы V Восточного экономического форума сменили модератора главного пленарного заседания с участием президента РФ Владимира Путина.

Вместо ведущего ABC News Джорджа Стефанопулоса им стал замдиректора ГТК "Телеканал "Россия" Сергей Брилев, передает Regnum.

Брилев, который входит в президентский пул журналистов, был модератором главного мероприятия ВЭФ и в 2018 году.

Напомним, Путин уже прибыл во Владивосток. На форуме ожидаются его встречи с иностранными лидерами.

Под председательством Путина также пройдет заседание президиума Госсовета, на котором обсудят вопросы о национальной программе развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года.