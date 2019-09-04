26 Сентября 2020
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Политика Дальневосточный ФО В России
Сергей Брилев (2018) | Фото: ВГТРК

На "пленарке" ВЭФ с Путиным модератора из США заменили на Брилева

Организаторы V Восточного экономического форума сменили модератора главного пленарного заседания с участием президента РФ Владимира Путина.

Вместо ведущего ABC News Джорджа Стефанопулоса им стал замдиректора ГТК "Телеканал "Россия" Сергей Брилев, передает Regnum.

Брилев, который входит в президентский пул журналистов, был модератором главного мероприятия ВЭФ и в 2018 году.

Напомним, Путин уже прибыл во Владивосток. На форуме ожидаются его встречи с иностранными лидерами.

Под председательством Путина также пройдет заседание президиума Госсовета, на котором обсудят вопросы о национальной программе развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

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На "пленарке" ВЭФ с Путиным модератора из США заменили на Брилева

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Теги: вэф, сергей брилев,



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