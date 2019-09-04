Сбербанк и Utair договорятся о судьбе долгов авиакомпании до конца года

Сбербанк и авиакомпания Utair продолжают переговоры по поводу реструктуризации долга перевозчика. "Пока мы еще ведем переговоры. Для себя ставим срок, что до конца года договоренности по урегулированию (долга авиакомпании) будут достигнуты", - цитирует РБК зампреда правления госбанка Анатолия Попова.

В начале июля Попов заявил, что Сбербанк не устраивает план реструктуризации, предложенный авиакомпанией. В марте этого года Герман Греф говорил, что оздоровление перевозчика банком будет поддержано.

Прежде Сбербанк поддерживал предложения Utair, банк был единственным из синдиката кредиторов, согласившимся на перенос выплат процентов, он отказался от части прав по семилетнему кредиту на 18,9 млрд руб., в частности, на безакцептное списание денежных средств по этому кредиту.

В конце июня в Utair сообщили о продолжающихся переговорах с кредиторами и даже похвастались переносом процентных платежей с июля. При этом в компании отказались от выплаты дивидендов по итогам 2018 года.