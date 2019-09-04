Власти Тюменской области и "дочка" "Газпрома" банкротят "Сибирский научно-аналитический центр"

К банкротству тюменского "Сибирского научно-аналитического центра" ("СибНАЦ") подключились власти Тюменской области и "дочка" "Газпрома". Информация об этом появилась в едином федеральном реестре юридически значимых сведений о работе компаний, бизнесменов и других субъектов экономической деятельности ("Федресурс"), передает корреспондент Накануне.RU.

Департамент имущественных отношений Тюменской области требует от центра 2,9 млн руб. по нескольким договорам аренды земли за 2007-16 годы, а "Газпром межрегионгаз север" – 53,7 тыс. руб. по договору поставки газа от 30 августа 2017 года. Научно-производственное объединение "Фундаментстройаркос" выдвинуло требование 314 тыс. руб., которые центр должен по договору подряда от 27 июля 2018 года на разработку проектной документации. Все претензии поданы 3 сентября.

Как сообщало Накануне.RU, "СибНАЦ" признан банкротом 4 июля. Иск подала компания "Инженерное бюро" по причине просроченной более, чем на три месяца кредиторской задолженности в 2,6 млн руб.. Более 400 сотрудников центра получили уведомления о предстоящем увольнении. Сумма требований кредиторов центра превысила 800 млн руб..