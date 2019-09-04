ОАК начнет проектирование нового сверхзвукового российского самолета в 2026 году

Работы по созданию нового российского сверхзвукового бизнес-джета будут идти с нуля, а не на базе бомбардировщика Ту-160.

По словам главы Минпромторга России Дениса Мантурова, уже два года Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) как головной исполнитель ведет исследовательские работы в области аэродинамических, летно-технических и экологических характеристик сверхзвукового самолета. Учитываются топливная эффективность и требование к низкому уровню шума, пишут "Ведомости".

За эти два года на проект потрачено из бюджета 1,4 млрд руб. Но это еще даже не начальная, а подготовительная стадия разработки.

В 2020–2022 гг. должны быть разработаны техническое задание на демонстратор сверхзвукового пассажирского самолета, сам демонстратор и проведены его натурные исследования. В 2022–2026 гг. может начаться эскизно-техническое, а затем и рабочее проектирование самолета. Этим будет заниматься Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), рассказал Мантуров.