26 Сентября 2020
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Встреча выпускников КВН в Екатеринбурге (2019) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

В Екатеринбурге прошла встреча команд-чемпионов Высшей лиги КВН разных лет

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов 3 сентября пришли поддержать сильнейших и ярчайших игроков КВН.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, все они собрались на вечер "встречи выпускников" в новом конгресс-холле Екатеринбурга. Встреча трех команд-чемпионов Высшей лиги КВН разных лет - "Уральских пельменей", сборной Камызякского края по КВН и "ГородЪ ПятигорскЪ" является результатом договоренностей, достигнутых между губернатором и бессменным руководителем и ведущим программы Александром Масляковым. Инициативу горячо поддержал и полпред.

Встреча выпускников КВН в Екатеринбурге(2019)|Фото: gubernator96.ru

Встреча выпускников КВН в Екатеринбурге(2019)|Фото: gubernator96.ru

По словам Евгения Куйвашева, Свердловская область - это один из лидеров КВН на протяжении 20 лет. Он отметил, что в движение вовлечены тысячи уральцев всех возрастов и профессий, объединенных общей идеей, энергией и креативностью.

Александр Масляков (к слову, родившийся именно в Свердловске) поприветствовал и поблагодарил Евгения Куйвашева и Николая Цуканова за поддержку в проведении "вечера встречи". Судили игру режиссер и телеведущий Юлий Гусман, певица Пелагея, генеральный директор медиахолдинга "СТС Медиа" Вячеслав Муругов, лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин и актер, шоумен и бывший КВН-щик Михаил Галустян.

Встреча выпускников КВН в Екатеринбурге(2019)|Фото: gubernator96.ru

Напомним, о том, что в Екатеринбурге пройдет "Встреча выпускников КВН", стало известно в декабре прошлого года. Тогда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал активнее развивать КВН-движение на Урале.

Встреча выпускников КВН в Екатеринбурге(2019)|Фото: gubernator96.ru

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В Екатеринбурге прошла встреча команд-чемпионов Высшей лиги КВН разных лет

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Теги: КВН, Куйвашев, Цуканов, Екатеринбург



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