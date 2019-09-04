26 Сентября 2020
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Аталурен (2019) | Фото: mosmedpreparaty.ru

Югорские врачи добились разрешения на ввоз в Россию уникального препарата для лечения ребенка

Четырехлетний югорчанин Алексей из Нефтеюганска сможет получать жизненно важный для него препарат Аталурен, который поможет справиться с редким неврологическим заболеванием, обусловленным генетическими нарушениями, передает корреспондент Накануне.RU. Пакет документов от югорского департамента здравоохранения уйдет в Минздрав уже сегодня

Такое решение накануне было принято на врачебной комиссии, которая прошла в Нефтеюганской окружной клинической больнице им. В.И.Яцкив. Заседание комиссии состоялось по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой, которая в прошлую субботу встретилась с мамой Алеши.

"Аталурен" – единственный препарат, применяемый для терапии пациентов старше пяти лет с прогрессирующей мышечной дистрофией Дюшенна, аналогов которому в настоящее время не существует. Однако препарат не зарегистрирован в РФ, а в официальной инструкции по применению нет доказательств эффективности у детей до пяти лет. Именно возраст мальчика во многом стал камнем преткновения. Сейчас пациенту четыре года, а на момент начала всевозможных разбирательств в попытке получить необходимое лекарство, мальчику было три года и семь месяцев. Назначить препарат Алексею просто не могли - это противоречило всем существующим нормам.

Аталурен(2019)|Фото: mosmedpreparaty.ru

Ребенок проходил обследование в двух федеральных центрах - Научно-исследовательском клиническом институте педиатрии им. Академика Ю.Е. Вельтищева и Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете Минздрава России. Рекомендации по использованию препарата были даны противоречивые. По словам исполняющего обязанности главврача "Нефтеюганской окружной клинической больницы имени В.И. Яцкив" Максима Курочкина, это стало причиной для отрицательного заключения в назначении препарата.

"Наша больница, департамент здравоохранения Югры обратились за разъяснениями в федеральный Минздрав. На этой неделе пришло заключение из института им. Вельтищева, оно положительное, из него следует, что препарат может быть назначен данному пациенту, он необходим - поскольку аналогов в РФ и во всем мире нет. Все необходимые документы будут направлены в течение короткого срока в региональный департамент здравоохранения, далее – в Минздрав, который должен оформить разрешение на ввоз незарегистрированного препарата в Россию. Мы все действуем в интересах ребенка и сделаем все необходимое, чтобы препарат поступил в самые короткие сроки", - подчеркнул он.

Отметим, что сейчас производитель снизил возрастной ценз для препарата с пяти до двух лет.

Мама мальчика Юлия сообщила, что врачебная комиссия округа длилась почти два с половиной часа.

"Ждали, переживали. Решение было принято положительное, в пользу моего ребенка. В течение трех дней будет сформирован пакет документов в Минздрав для получения разрешения на ввоз. Но, к сожалению, разрешение на ввоз не является 100% гарантией, что ребенок будет профинансирован и обеспечен данным препаратом, то есть это еще один этап, который нам нужно будет пройти. К сожалению, данное заболевание не входит в перечень никаких льготных категорий и программ, которые финансируются федеральным бюджетом. Поэтому данное заболевание должно лечиться полностью за счет региона и регионального бюджета. Поиск финансирования займет еще какое-то время", - прокомментировала она.

Добавим, что ориентировочная стоимость лечения годового курса составляет свыше 30 млн руб.

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Югорские врачи добились разрешения на ввоз в Россию уникального препарата для лечения ребенка

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Теги: Аталурен, препарат, мышечная дистрофия Дюшенна



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