Летчиков разбившегося на Ставрополье самолета Су-25УБ нашли погибшими

Летчики разбившегося в Ставропольском крае штурмовика Су-25УБ Артем Лычев и Юрий Борцов найдены погибшими, об этом пишут "Известия".

В Минобороны России пока официально не подтвердили эту информацию.

Напомним, крушение самолета произошло 3 сентября.

Ранее сообщалось о том, что перед происшествием перестал выходить на связь. По сообщению Минобороны, разбившийся штурмовик выполнял плановый тренировочный полет без боекомплекта. Он упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

Су-25УБ - учебно-боевой двухместный штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолёт.