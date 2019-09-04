26 Сентября 2020
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Общество Тюменская область
тюмень аэропорт рощино (2017) | Фото: Накануне.ru

Плохая погода вновь парализовала работу тюменского аэропорта "Рощино"

Тюменский аэропорт "Рощино" пережил очередной мини-апокалипсис: из-за плохой погоды его работа несколько часов была парализована, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэрогавани.
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Ранним утром "Рощино" окутал туман, из-за чего аэропорт не смог принимать и выпускать лайнеры. Сейчас погода нормализовалась, однако задержки все равно есть: вместо 6.10 в 10.00 вылетит в Краснодар борт "Азимута", в 11.40, а не в 6.45, в Москву отправятся рейсы "Уральских авиалиний" и "S7".

На 6,5 часов позже, в 11.20, сядет в Тюмени борт "Ямала", которые прилетит из Симферополя. С аналогичной задержкой приземлятся в Рощино самолеты "Аэрофлота", "РусЛайна", "ЮТэйр", "S7" и "Уральских авиалиний", которые вылетят из Москвы.

Напомним, аналогичная ситуация была в Тюмени 22 августа. Тогда были задержаны четыре регулярных рейса на вылет и шесть – на прилёт. Самолеты, которые не смогли прибыть в Тюмень, принял соседний Екатеринбург: в столице Урала приземлились лайнеры, летевшие в Тюмень из Москвы (три), Санкт-Петербурга (один) и Энфиды (Тунис, один).

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Плохая погода вновь парализовала работу тюменского аэропорта "Рощино"

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Теги: Рощино, туман, задержка, вылет, прилет



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