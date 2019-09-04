26 Сентября 2020
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Общество В России
Министр здравоохранения Вероника Скворцова на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения (2019) | Фото: kremlin.ru

Скворцова заявила о рекордных темпах роста продолжительности жизни в России

Продолжительности жизни в России за последние семь месяцев достигла 78,5 и 68,5 лет у женщин и мужчин соответственно, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.

Министр отметила, что скорость роста продолжительности жизни в России опережает все мировые показатели.

По словам Скворцовой, чтобы люди жили более долгой и здоровой жизнью, нужно заниматься профилактикой заболеваний, передает РИА Новости.

В августе Скорцова уже отчитывалась о росте продолжительности жизни жителей России. "Произошло это благодаря существенному снижению числа смертей за полгода на 28,4 тыс. человек", - сказала она.

Ранее стало известно о том, что в первом полугодии текущего года в России ускорилась естественная убыль населения. Согласно данным Росстата, за январь-июнь число умерших граждан страны превысило число родившихся на 198,8 тыс. человек. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 164,1 тыс. человек.

Естественную убыль населения на 67,4% компенсировал миграционный прирост, который вырос с 75,4 тыс. до 134,1 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Скворцова заявила о рекордных темпах роста продолжительности жизни в России

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Теги: вероника скворцова, продолжительность жизни



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