Минприроды поддержало предложение пустить на шельф Арктики частные компании

26 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ямало-Ненецкий АО Дальневосточный ФО Уральский ФО
природа арктика северный ледовитый океан (2007) | Фото: Сергей Анисимов/ fotoyamal.ru

Минприроды поддержало предложение пустить на шельф Арктики частные компании

Минприроды поддержало предложение допустить частные компании к работе на шельфе Арктики. Кроме того, министерство ведет переговоры с государственными "Газпромом" и "Роснефтью" об увеличении работ по разведке месторождений, рассказал министр Дмитрий Кобылкин.

Читайте также:

Идею выдвинули курирую по итогам совещания курирующего Арктику вице-премьеров Юрия Трутнева и Дмитрия Козака. Сегодня "Роснефть" и "Газпром" владеют 80% нефтегазоносных площадей на шельфе, но по большинству из них работа не началась.

"Мы не можем относиться плохо, это нормальная практика, когда "белые пятна" перекрываются дополнительной изученностью", — уточнил глава ведомства", — приводит РИА Новости слова Кобылкина. По мнению министра, курировать работу компаний на шельфе могла бы госкомпания, задача под силу и Росгеологии.

Он добавил, что министерство ведет переговоры с компаниями, в том числе с такими крупными, как "Газпром" и "Роснефть", об увеличении работ 2Д, 3Д, морской сейсморазведке.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Минприроды поддержало предложение пустить на шельф Арктики частные компании

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Дмитрий Кобылкин, шельф, Арктика



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 18.10.2019 14:18 Мск Получены исчерпывающие доказательства принадлежности шельфа Северного Ледовитого океана России – вице-премьер Борисов
Ранее 05.09.2019 08:38 Мск В Минприроды заявили об отсутствии иностранных инвесторов для шельфа Арктики

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.08.2019 07:35 Мск Частным компаниям могут разрешить работать на российском шельфе

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети