Минприроды поддержало предложение пустить на шельф Арктики частные компании

Минприроды поддержало предложение допустить частные компании к работе на шельфе Арктики. Кроме того, министерство ведет переговоры с государственными "Газпромом" и "Роснефтью" об увеличении работ по разведке месторождений, рассказал министр Дмитрий Кобылкин.

Идею выдвинули курирую по итогам совещания курирующего Арктику вице-премьеров Юрия Трутнева и Дмитрия Козака. Сегодня "Роснефть" и "Газпром" владеют 80% нефтегазоносных площадей на шельфе, но по большинству из них работа не началась.

"Мы не можем относиться плохо, это нормальная практика, когда "белые пятна" перекрываются дополнительной изученностью", — уточнил глава ведомства", — приводит РИА Новости слова Кобылкина. По мнению министра, курировать работу компаний на шельфе могла бы госкомпания, задача под силу и Росгеологии.

Он добавил, что министерство ведет переговоры с компаниями, в том числе с такими крупными, как "Газпром" и "Роснефть", об увеличении работ 2Д, 3Д, морской сейсморазведке.