26 Сентября 2020
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Спорт За рубежом
Даниил Медведев (2019) | Фото:Flickr

Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open

23-летний россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open, одолев в четвертьфинальном матче швейцарца Стэна Вавринку (6:7 (6), 3:6, 6:3, 1:6). Таким образом, он стал первым русским теннисистом, прошедшим в полуфинальный матч турниров Большого Шлема с 2010 года.
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Стоит отметить, что матч был очень тяжелым для Медведева во всех смыслах. Во-первых, он травмировался: в первом же сете получил травму бедра, но после оказания медпомощи вернулся к игре и смог победить. Во-вторых, местная публика уже какой матч подряд освистывает россиянина и ведет себя крайне не спортивно. Но Медведев говорит, что ему это даже помогает: "Мои непростые отношения с публикой Нью-Йорка? Меня это лишь заряжает еще больше. Мог бы описать здешнюю атмосферу двумя словами — "наэлектризованная" и "непонятная". Многие меня здесь поддерживают, многие — нет. Не знаю даже, как это описать. Я по-разному общался с местной публикой. Сегодня скажу так: прошу прощения, ребята, и спасибо вам!".

В полуфинале Медведев встретится либо Роджером Федерером, либо с Григором Димитровым.

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Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open

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Теги: даниил медведев, us open, полуфинал



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