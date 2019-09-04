26 Сентября 2020
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Экономика В России
гречка цены (2010) | Фото:Накануне.RU

СМИ: в России дорожает гречка

На российском рынке круп за последние дни отмечается резкое падение оптовых цен на пшено.

Кроме того, падают цены на рис. Цены на гречку, напротив, растут. По словам экспертов, это связано с изменениями посевных площадей под крупяными культурами.

Динамика цен на рис за последние месяцы была разнонаправленной. До середины августа наблюдался небольшой рост, затем цены пошли вниз. Напротив, гречневая крупа, которая за последние годы все ценовые антирекорды, начала дорожать.

По словам экспертов, пока идет уборка крупяных культур, более точные прогнозы делать рано, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось о том, что в 2019 году вырастут цены на гречку. В 2017 году из-за рекордного урожая, цены на крупу упали на 16%, после чего в 2018 году были резко сокращены посевы, и в результате валовый сбор культуры упал почти на 40%. Также произошел рост цен на удобрения и средства защиты растений.

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СМИ: в России дорожает гречка

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Теги: гречка, крупа



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Развитие сюжета:

Ранее 17.09.2019 05:36 Мск В России ожидается рост цен на гречку

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