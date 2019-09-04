В Роскосмосе не подтвердили данные NASA об угрозе МКС

Эксперты Роскосмоса и опровергли данные NASA о потенциально угрожающем Международной космической станции космическом мусоре.

Специалисты перепроверили расчеты партнеров и сделали вывод, что космический мусор не представляет угрозы для станции. В госкорпорации говорят, что безопасности станции и экипажа ничего не угрожает.

Ранее были получены предварительные расчеты NASA о необходимости провести маневр уклонения из-за потенциальной угрозы.

По данным NASA, сегодня на орбите находятся более 2 тыс. 200 действующих и свыше 5 тыс. отслуживших космических аппаратов, а также более 14 тыс. фрагментов космического мусора, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, увеличение количества космического мусора грозит снизить количество солнечного света, поступающего на Землю, следует из доклада специалистов института динамики геосфер РАН.

Исследования показывают, что на данный момент оптическая толщина мелкого космического мусора "пока не представляет собой значительной величины". Однако ситуация может заметно измениться с учетом прогрессирующего засорения космоса.

Ранее сообщалось, что Россия потратит миллиарды на защиту от космического мусора.

В 2016 году Роскосмос разместил заказ на создание третьей очереди автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Стоимость контракта – почти 3,8 млрд руб. Сами работы должны быть выполнены до 14 декабря 2025 года.